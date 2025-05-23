Передвижной маммограф поступил в Ногинскую больницу

Передвижной маммографический комплекс предназначен для проведения исследований молочных желез. Новая медицинскую технику приобрели в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

В Ногинскую больницу поступил передвижной маммографический комплекс, оснащенный отечественным рентгеномаммографом.

«Передвижной комплекс позволит значительно расширить охват населения профилактическими осмотрами. После получения всех разрешений он начнет выезды в Старую Купавну, Обухово, Электроугли, а также в сельские фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории Богородского округа», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Планируемая пропускная способность мобильного кабинета — до 18 пациентов в день. Современный маммограф сочетает высокую точность диагностики с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивая безопасность и комфорт для пациенток.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Раннее выявление патологии значительно повышает шансы на успешное лечение. Маммограммы, которые в мобильном кабинете делает рентген-лаборант, вместе с описанием снимка уже через несколько дней будут отправлены лечащему врачу.