Передвижной комплекс НИКИ детства совершил 85 выездов в Подмосковье с января

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства регулярно проводят выезды для консультаций и обследований детей с помощью мобильного комплекса. С начала года прошло 85 таких визитов в округах Подмосковья, сообщили в Минздраве МО.

«Наши специалисты проводят осмотры детей с различными патологиями или подозрением на них. С начала года врачи НИКИ детства совершили 85 выездов в разные уголки Подмосковья, осмотрели более 5,2 тысячи детей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Заболевания диагностировали у более чем тысячи юных пациентов, всех их направили в центр на лечение.

В подмосковном Минздраве рассказали, что в выездной бригаде работают такие врачи, как невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также специалист ультразвуковой диагностики. В самом мобильном комплексе установлена современная медтехника, небольшая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ.