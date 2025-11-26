Передвижной флюорограф приедет в деревню Коротково 26 ноября

Сегодня в деревню Коротково приедет специальный передвижной медицинский комплекс, предоставляющий возможность пройти флюорографическое обследование, не выезжая за пределы деревни. Об этой инициативе сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, флюорографическое обследование — это один из ключевых инструментов раннего выявления серьезных неинфекционных заболеваний органов грудной клетки, таких как туберкулез, пневмония, онкологические патологии легких и некоторые сердечно-сосудистые нарушения. Как подчеркнула начальник лечебно-профилактического отдела Наталья Ивлева, именно раннее выявление этих заболеваний позволяет значительно снизить риски их развития, предотвратить осложнения и последующее распространение, а также начать своевременное и эффективное лечение.

«Необходимость регулярного скрининга особенно остро ощущается в сельской местности и удаленных районах, где транспортная доступность к стационарным поликлиникам может быть ограничена. Организация выездов мобильного флюорографа в такие населенные пункты является стратегически важной задачей. Это позволяет обеспечить своевременную диагностику для тех жителей, кто по разным причинам не может регулярно посещать медицинские учреждения, гарантируя равные возможности для сохранения здоровья всем гражданам Подмосковья», — отметила Наталья Ивлева.

Мобильный комплекс, оснащенный всем необходимым современным оборудованием, будет размещен по адресу: деревня Коротково, дом 92а, рядом с местным фельдшерско-акушерским пунктом. Пункт будет работать с 09:00 до 13:00.