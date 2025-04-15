Передвижной ФАП начнет работать в нескольких точках Одинцова с апреля

В апреле текущего года в нескольких локациях муниципалитета будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт Одинцовской областной больницы. Жители Одинцова, Хлюпина и Гарь-Покровского смогут пройти диспансеризацию: сдать анализы, измерить давление, проконсультироваться с врачом.

Услуга доступна для взрослых пациентов, прикрепленных к больнице. Для посещений разработали график: в Одинцове пункт примет пациентов на Центральной площади 17, 18, 24 и 25 апреля с 09:00 до 14:00, в селе Хлюпино пройти диспансеризацию можно будет 16 апреля с 09:00 до 14:00, а в поселке Гарь-Покровское узнать о состоянии здоровья можно 22 и 23 апреля с 09:00 до 14:00.

Пациентов осмотрит фельдшер, проведет анкетирование, антропометрию, измерит артериальное давление. Можно будет сдать общий и биохимический анализы крови, а для некоторых возрастных групп — электрокардиограмму. Посетители смогут записаться на флюорографию и маммографию, а при необходимости — к узким специалистам.

Для посещения передвижного фельдшерско-акушерского пункта необходимо взять паспорт, страховой номер индивидуального счета и полис обязательного медицинского страхования. Диспансеризация проводится строго натощак, предварительная запись не требуется.