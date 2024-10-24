Передвижная выставка портретов участников СВО открылась в Воскресенске

В Воскресенске открылась передвижная выставка картин «Новые герои Подмосковья» во Дворце культуры «Цементник» . Проект организован Фондом культурных инициатив и реализуется при поддержке правительства Московской области, Союза журналистов Подмосковья, а также Фонда президентских грантов.

На выставке представлены работы членов Союза художников России, молодых начинающих авторов, портретистов изостудии «Я — художник» во главе с Анастасией Беспаловой и художников творческого союза «АРТ-движение» под руководством Натальи Черниковой.

Картины посвящены участникам специальной военной операции, а также их эмоциям, истории неподдельного мужества и смелости.

Открыли выставочный проект президент Фонда культурных инициатив Андрей Кошелев, начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина и председатель окружного Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Передвижная выставка уже побывала в Дмитрове, Наро-Фоминске, Лотошине, Шаховской, Зарайске, Луховицах, Лобне, Солнечногорске, Щелкове и в Московской областной думе в Красногорске.

Отметим, что экспозиция работает для всех желающих.

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