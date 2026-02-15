Передвижная выставка ко Дню защитника Отечества открылась в Химках

В фойе многофункционального социального комплекса «Восход» развернули передвижную экспозицию «Мужество защитников Отечества в наградах, знаках и значках». На 20 стендах представлены наградные знаки, памятные и юбилейные медали, а также копии орденов времен Великой Отечественной войны.

Выставка уже побывала в разных регионах страны — от Крыма до прифронтовых территорий. Ее создали в преддверии 80-летия Победы силами ветеранов и коллекционеров Московского клуба «Истинные друзья фалеристики».

«Мы собрали деньги, кто-то приносил значки и медали. Так родился этот проект. С выставкой мы ездили весь 2025 год по учебным заведениям и учреждениям культуры Москвы и Подмосковья», — рассказал директор клуба Сергей Бычков.

Председатель химкинского отделения организации ветеранов Вооруженных сил РФ Сергей Черепаха отметил, что подобные экспозиции уже не впервые проводят для различных коллективов. Среди посетителей — представители ветеранских объединений, жители и учащиеся школы номер 8 имени Матвеева.

Директор школы Ольга Игнатьева подчеркнула, что для подрастающего поколения выставка стала живым уроком истории. «То, что здесь звучит, что они слышат — это погружение в историю, в основе которой рождается патриотизм и любовь к Родине», — добавила она.

Всего экспозицию увидели более 20 тысяч человек. Помимо выставок, организаторы проводят уроки мужества и круглые столы, сохраняя историческую память и преемственность поколений.