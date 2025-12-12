Передовые университеты и предприятия провели экскурсии для школьников Подмосковья

С 8 по 12 декабря во всех муниципалитетах Московской области прошла ежегодная тематическая неделя функциональной грамотности для учеников, учителей и методистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Для участников акции провели пятидневный региональный педагогический форум на базе Корпоративного университета развития образования. Каждый день форума был посвящен отдельной теме: естественно-научной, читательской, математической или финансовой грамотности, а также глобальным компетенциям.

Для школьников Неделя функциональной грамотности включала экскурсии на предприятия, в музеи и государственные учреждения. Участники могли пообщаться с представителями науки, бизнеса и профессионалами разных сфер, что помогло им лучше понять возможности будущей профессии.

Так, в Мытищах ученики предпрофильных классов посетили МГТУ имени Баумана и познакомились с историей университета и современными инженерными профессиями, а в Королеве восьмиклассники побывали в музее «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, где узнали о работе инженеров в сфере авиационного и морского вооружения и применении математических и технических навыков.

Организаторы отмечают, что все мероприятия Недели функциональной грамотности были полезны и интересны участникам, помогли школьникам получить новые знания и практические навыки.