Передовые технологии их Балашихи представили на международной выставке

Крупное балашихинское предприятие «Фабрика Вентиляции ГалВент» участвует в международной выставке AIRVent-2025, посвященной передовым технологиям и оборудованию для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Выставка проходит с 4 по 7 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо», где компания представила свои новейшие разработки.

Одной из ключевых новинок, представленных на стенде фабрики, стал штампованный прямоугольный отвод из оцинкованной стали, который стал первым в мире изделием подобного рода. Это достижение подчеркивает инновационный подход и высокую квалификацию специалистов «ГалВент», которые активно внедряют автоматизированные технологии в производственный процесс.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» выделяется на российском рынке как уникальный производитель, который использует современные автоматизированные системы для создания вентиляционного оборудования. Благодаря реализации национальных проектов и программ по импортозамещению, компания смогла значительно расширить свои производственные мощности и улучшить качество продукции.

Кроме того, в это же время два других предприятия из Балашихи принимают участие в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства — «Продэкспо-2025». Ознакомиться с продукцией производственной компании «Спайс Эксперт» и компании «Фортфуд» можно до 7 февраля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Эти события подчеркивают активное участие балашихинских компаний в развитии как промышленного, так и продуктов питания, что свидетельствует о высоком уровне производства в регионе.