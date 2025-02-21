Передовые инновации. Как попасть на прием в детский медцентр Рошаля в Подмосковье

Детский медцентр Рошаля стал флагманским медучреждением Подмосковья. За полгода в нем получили помощь 34 тысячи юных пациентов, многие из которых приехали из других регионов. Пройти лечение там можно бесплатно, по полису ОМС. О том, как попасть на прием, в интервью 360.ru рассказала главврач центра Татьяна Шаповаленко.

Промежуточные итоги работы подвели в медцентре Рошаля. Учреждение открылось в августе пошлого года, за это время там получили помощь порядка 34 тысяч ребят.

В учреждении работают врачи по 28 профилям. Попасть на прием к специалистам можно бесплатно — для этого нужно получить направление в своей поликлинике по месту прикрепления, рассказала главврач учреждения Татьяна Шаповаленко.

«Мы с коллегами всегда на связи, всегда даем все свободные места, которые у нас есть. Мы это делаем через местную поликлинику, чтобы была некая систематизация и порядок», — сказала она.

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