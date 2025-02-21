Передачу еще 20 гектаров земли под социальные объекты согласовали в Подмосковье

В Дмитровском округе выделили участок 0,25 гектара для строительства фельдшерско-акушерского пункта в поселке совхоза Буденновец. Его планируют открыть в 2025 году. В Раменском округе выделили 2,1 гектара под строительство школы на 1,1 тысячи мест в поселке Островцы. Проект планируют реализовать в 2026 году.

В деревне Степаново согласовали передачу 0,1 гектара для строительства универсальной спортивной площадки с освещением и резиновым покрытием. Ее открытие запланировано на третий квартал 2025 года.

Помимо этого, ведомство передало в постоянное пользование 13 участков общей площадью 11,7 гектара в Жуковском. Эти земли находятся под городскими дорогами, и теперь местные службы смогут официально ухаживать за ними и делать ремонт при необходимости.