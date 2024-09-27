Перечень услуг по капитальному ремонту домов расширили в Подмосковье

Значительные изменения внесли в перечень услуг и работ, связанных с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, в Московской области. Теперь предоставляется возможность полной реставрации конструктивных элементов, которые ранее были демонтированы или повреждены во время ремонта крыш, а также цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что эти изменения направлены на повышение качества капитального ремонта. Он подчеркнул, что теперь имеется возможность восстанавливать не только поверхности крыш, но также устранять последствия длительной эксплуатации, приводящие к разрушению конструкций.

Это, по его словам, поможет повысить безопасность и долговечность зданий, а также улучшить условия проживания для жителей региона.

Финансирование всех работ происходит за счет средств Фонда капитального ремонта, которое формируется на основе минимальных взносов, уплачиваемых жильцами. Основной причиной разрушений элементов зданий является длительная ненадлежащая эксплуатация чердачных помещений. Внесенные изменения дадут возможность повысить качество ремонта и значительно продлить срок службы многоквартирных домов.

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