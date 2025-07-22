Перечень платных парковок планируют расширить в Одинцове

На улицах Одинцовского городского округа с 2025 года внедрили платную парковку. Благодаря этому на дорогах удалось ликвидировать стихийную стоянку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение, а также уменьшить количество пробок.
Стоимость стоянки — 50 рублей в час. Все средства, полученные с таких парковок, направляются в бюджет муниципалитета для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.
На сегодняшний день платные парковки действуют на участках улиц Маршала Неделина, Молодежной, дублере Можайского шоссе. В планах — продлить платную зону на Неделина вблизи «Узла связи», а также на улице Свободы в районе МЦД «Одинцово» — здесь и на улице Союзной будет организована специальная зона стоимостью 40 рублей в час. Кроме того, введение административной зоны на 142 парковочных места планируется в центре Звенигорода.
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