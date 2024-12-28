Пенсионеры в Ногинске поучаствовали в кулинарном мастер-классе

Предновогодняя суета — это особое время, полное ожиданий. Это понимают и чувствуют участницы клуба «Серебряный возраст» в сельском Доме культуры «Тимоховский». Накануне Нового года состоялась традиционная встреча, но на этот раз они провели настоящий «Кулинарный поединок». Были конкурсы, викторины, интересные кулинарные задания, интеллектуальные вопросы, обмен опытом в создании новогодних блюд к праздничному столу. Все получили заряд бодрости и море позитива в преддверии Нового года.

Женский клуб по интересам «Серебряный возраст» — это общение и содержательный досуг людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление их изолированности, поднятие социального статуса. Для участников клуба проводится обучение компьютерной грамотности по программе «Твой курс», культурно-досуговые мероприятия и программы субботнего дня.