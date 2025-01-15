Пенсионеры в Дмитрове посетили занятие по спортивной гимнастике

Участники клуба «Активное долголетие» в Дмитрове приступили к занятиям после новогодних праздников. В рамках губернаторского проекта для них подготовили насыщенную программу, в том числе урок по спортивной гимнастике.

Физкультурное занятие «Активный пенсионер» прошло в Центре культурного развития «Синьковский». Его посетили 20 человек, старшему из которых исполнился 81 год. В «Яхроминском» состоялось занятие женского клуба «Гармония» в составе 25 человек, а в филиале «Созвездие» пенсионеры посетили урок по спортивной гимнастике под девизом «Движение — жизнь». На него пришли 35 человек, в том числе 84-летний житель Дмитрова.

В поселке Деденово пенсионеры объединения «Девчата» провели групповую зарядку, а в поселке Некрасовский и в Центре зимних видов спорта прошли занятия по скандинавской ходьбе. Самому старшему участнику исполнилось 86 лет.

Пенсионеры также увлекаются керлингом и с удовольствием посещают занятия. Каждая тренировка требует сил и хорошей координации, но именно это закаляет участников «Активного долголетия».

Присоединиться к губернаторскому проекту можно, записавшись по телефону: 8 (916) 936-00-55. Регистрация также доступна на портале «Долголетие».

«Своим примером участники проекта „Активное долголетие“ вдохновляют друзей и знакомых присоединиться к занятиям, почувствовать интерес к жизни через новые впечатления и возможности. Мы стараемся расширять круг полезных и интересных активностей, заботимся о том, чтобы наши пенсионеры как можно дольше оставались бодрыми и здоровыми!», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Участники проекта отмечают, что им нравится проводить время среди своих сверстников.