Пенсионеры в Богородском округе передали пакеты «сухого душа» бойцам СВО

Встречи активистов союза пенсионеров Богородского округа проходят регулярно. Много времени они проводят в подготовке помощи бойцам СВО. Женщины изготавливают индивидуальные пакеты, с так называемым «сухим душем». В приобретении всех необходимых материалов помогает Совет депутатов Богородского округа, при участии администрации округа. «Сухой душ» — это специальный материал, пропитанный моющим жидким средством и упакованный в индивидуальные пакетики. Участницы нарезают материал по специальному размеру, пропитывают его моющим средством и упаковывают в вакуумные пакетики. За два часа работы удалось изготовить 400 штук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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