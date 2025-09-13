Пенсионеры провели зарядку возле участка для голосования в Подольске

В городском округе возле избирательного участка в спортивном центре «Юность» провели зарядку участники команды «Радость движения», которая входит в программу «Активное долголетие». Настроение спортивного праздника задал инструктор группы Владимир Васильев.

Одна из участниц коллектива, Мария Глушкова, после зарядки пришла на участок в УСЦ «Юность» вместе с единомышленниками и отдала свой голос за понравившихся кандидатов.

«На этот раз активная гражданская позиция объединилась со здоровым образом жизни. Выборы в Совет депутатов округа продолжаются еще два дня. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 на своем участке. Адрес удобно уточнить на „Госуслугах“, а также на сайтах ЦИК России, Мособлизбиркома или на странице ТИК Подольска», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.