Пенсионеры из Зарайска передали обереги для бойцов в зону СВО

Участники клуба «Активное долголетие» в Зарайске встретились с руководителем Комитета семей воинов Отечества Михаилом Минаевым. Они поговорили о поддержке солдат. Также пенсионеры передали Михаилу куклы-обереги для военнослужащих.

Михаил Минаев рассказал пенсионерам о быте солдат, участниках СВО и боевых ситуациях. Он отметил, что для военнослужащих очень важна поддержка родных и близких.

На встрече участники сделали куклы-обереги. Также они заранее связали шерстяные носки. Подарки передадут бойцам спецоперации.

«Эта встреча не только объединила нас, но и напомнила о важности патриотизма и взаимопомощи в трудные времена. Участники проекта „Активное долголетие“ продемонстрировали, как каждый из нас может внести свой вклад в укрепление духа и связи между поколениями. Подобные мероприятия не только повышают моральный дух солдат, но и создают крепкие узы между представителями разных поколений, объединяя их общей целью — защитой Родины», — сказал Михаил Минаев.

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