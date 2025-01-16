Пенсионеры из Ступина посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске

В воскресенском парке регулярно проходят экскурсии. Недавно участники клуба «Активное долголетие» из Ступина посетили усадьбу Кривякино.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске для гостей проводится множество программ и мероприятий. Его посетили и пенсионеры и Ступина.
«Мы с радостью провели их по живописным уголкам парка, рассказали об истории этого замечательного места и показали самые интересные достопримечательности. Экскурсия продолжилась прогулкой по центральной части нашего города, где гости смогли познакомиться с его культурным наследием и современной жизнью», — отметили в пресс-службе усадьбы «Кривякино».
В парке усадьбы Кривякино предусмотрено множество мероприятий в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
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