Пенсионеры из поселка под Серпуховом посетили усадьбу Абрамцево

Жители поселка Большевик отправились в большое путешествие в знаменитую усадьбу Абрамцево, которая сегодня является уникальным музеем-заповедником. Это место славится своей богатой историей и культурным наследием.

В Абрамцево в разные времена бывали Гоголь, Тургенев, Васнецов, Врубель и Шаляпин, которые находили вдохновение в живописной природе этих мест.

Полуторачасовую экскурсию по усадьбе провел опытный гид. Пенсионеры смогли насладиться красотой усадебного комплекса и заглянуть на дачу Поленова, где когда-то работали художники и писатели. Все участники с удовольствием провели время и насладились исторической атмосферой поездки.

Организовать экскурсию помог территориальный отдел «Калиновский» вместе с администрацией городского округа Серпухов. Для пенсионеров предоставили автобус для транспортировки, чтобы поездка в Абрамцево была легкой и комфортной.