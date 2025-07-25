Пенсионеры из Подольска вышли в финал областных соревнований по теннису

В спортивной школе «Космос» прошел первый этап турнира по настольному теннису среди представителей старшего поколения. В соревнованиях приняли участие 14 участников проекта «Активное долголетие» в возрастных категориях женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Соревнования проходили по круговой системе, в которой все участники сыграли друг с другом. По итогам всех игр определили победителей, которые представят Подольск на втором этапе турнира.

Среди мужчин первое место занял Андрей Банзин, второе — Василий Австриевский, третье — Александр Шуб. Среди женщин лучшей стала Марина Азиатцева, серебро у Веры Кабановой, бронза у Ольги Кондиной.

В Подольске 8 октября состоится областной этап, где соберутся лучшие спортсмены для определения абсолютных победителей.

Турнир организован в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», направленного на поддержку здорового образа жизни среди старшего поколения.