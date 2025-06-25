Пенсионеры из Подольска посетили усадьбу «Кривякино» в Воскресенске

Парк усадьбы «Кривякино» радует туристов интересными экскурсиями. В этот раз жемчужину Воскресенска посетили участники клуба «Активное долголетие» из Подольска.

Гости узнали интересные факты из истории усадьбы и насладились прекрасной атмосферой.

Напомним, парк усадьбы «Кривякино» вошел в топ самых посещаемых парков в Подмосковье. С начала 2025 года количество посетителей выросло до 562 тысяч человек. Уникальное место хранит в себе богатую историю и считается объектом культурного наследия федерального значения.

Благодаря реставрации парк сочетает в себе современные возможности и накопленный временной опыт. Парковая инфраструктура включает игровые площадки, амфитеатр, сцену для выступлений, танцевальную площадку и детскую карусель, которая особенно радует маленьких посетителей. В липовой аллее можно понаблюдать за птицами и белками, а недавно на пруду поселилась пара лебедей.

Парк усадьбы Кривякино — идеальное место для семейного отдыха.