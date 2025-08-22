Пенсионеры из Орехово-Зуева вышли в финал областного турнира по настольному теннису

На базе спортивной школы «Спартак-Орехово» в Орехово-Зуеве прошел зональный этап областного турнира по настольному теннису среди участников проекта «Активное долголетие в Подмосковье». В состязаниях приняли участие четыре команды.

Спортсмены из Орехово-Зуева, Шатуры, Павловского Посада и Черноголовки соревновались за право представлять восточное Подмосковье на финальном этапе соревнований в Подольске 20 сентября. Все команды показали высокий уровень спортивной подготовки.

Итоговые результаты турнира распределились следующим образом: первое место заняла команда из Орехово-Зуева, серебро выиграли представители Шатуры, а бронзу получили спортсмены из Павловского Посада.