Пенсионеры из Ногинска приняли участие в фестивале настольных игр

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа вернулись домой с фестиваля «Магия настольных игр». Здесь не было ни победителей, ни проигравших — только яркие эмоции, живое общение, отличное настроение и дружеская атмосфера.

Мероприятие проходило 18 марта в Электрогорске. Здесь каждый нашел игру по душе. За шахматными досками царила тишина и увлекательные партии. Участников «Морского боя» переполняли азарт и радость каждого хода. А в интеллектуальных играх — дружный стук мозгов и море смеха.

Организаторы подготовили для участников приятный сюрприз: торжественное награждение всех команд. Завершился фестиваль концертом — для гостей выступили хореографические коллективы Активного долголетия из Электрогорска.

В самом конце путешествия, уже на обратном пути, долголеты из Богородского округа решили устроить себе небольшой, приятный бонус — прогулку по весеннему Электрогорску. День получился насыщенным, теплым и очень дружным.