Пенсионеры из Лобни приняли участие в областном гастрономическом фестивале

Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни присоединились к фестивалю «Щи из топора на полях Бородина». Он состоялся в июне на легендарном одноименном поле сражений.

Организовали гастрономическое событие сотрудники комплексного центра социального обслуживания «Можайский» и музея-заповедника «Бородинское поле». Участниками стали восемь команд: из Лобни, Одинцова, Дмитрова, Чехова, Звенигорода, Голицына, Волоколамска и Бронниц.

Пенсионеры поучаствовали в варке щей, а после продегустировали получившееся блюдо. Также они побывали на экскурсии в Бородинском музее.

Для активистов организовали лекцию о Бородинском сражении 1812 года. Кроме того, пенсионеры поклонились святыням Бородинского монастыря, основанного Маргаритой Тучковой в 1839 году.

В финале события все участники получили дипломы и грамоты.