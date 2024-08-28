Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису
Участники клуба «Активное долголетие» из Истры приняли участие в зональном этапе областного турнира по настольному теннису. За победу боролись команды из шести округов Подмосковья.
Это группы участников из Одинцово, Истры, Солнечногорска, Клина, Краснознаменска и Звенигорода. Активисты из Истры вошли в тройку лидеров и заняли второе место. Победители получили грамоты.
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Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису
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