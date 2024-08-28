Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Участники клуба «Активное долголетие» из Истры приняли участие в зональном этапе областного турнира по настольному теннису. За победу боролись команды из шести округов Подмосковья.

Это группы участников из Одинцово, Истры, Солнечногорска, Клина, Краснознаменска и Звенигорода. Активисты из Истры вошли в тройку лидеров и заняли второе место. Победители получили грамоты.

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Финал соревнования пройдет 20 сентября в Подольске.

Вступить в клуб активное долголетие могут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал включение в программу «Активное долголетие» бесплатное посещение музеев и других интересных мест для пенсионеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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