Пенсионеры из Истры сшили более 300 подушек для бойцов СВО с начала лета

Более 300 подушек изготовили участники клуба «Активное долголетие» городского округа Истра для бойцов СВО. Вместе с гуманитарным грузом их передадут в госпитали.

Пенсионеры клуба «Активное долголетие» из Истры помогают бойцам с начала специальной военной операции. В июне долголеты получили синтепух и начали шить подушки.

Кроме этого, каждый день участники клуба собирают гуманитарную помощь: одежду, средства личной гигиены, медикаменты. Они готовят для бойцов перекусы: выпечку, сухофрукты и многое другое. Пенсионеры вяжут носки, эта акция называется «Тепло бабушкиных рук», плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

Они также помогают детям из таких городов, как Макеевка и Курск.

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