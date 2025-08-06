Пенсионеры из Истры приняли участие в творческом фестивале

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фестиваль «Серебряный звон» проходил в деревне Новогорбово Рузского муниципального округа. Целая делегация долголетов из Истры отправилась на праздник и приняла участие в разных активностях.

Пенсионеры из Истры побывали на мастер-классе по колокольному звону, создали уютную «Куклу-травницу», смастерили «Коня-конька» и расписали красками глиняные колокольчики. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения. Всем звонарям и гостям праздника вручили памятные дипломы.

«„Активное долголетие“ выражает искреннюю благодарность организаторам фестиваля „Серебряный звон“ за яркое, интересное и очень познавательное мероприятие, которое подарило старшему поколению незабываемые впечатления и новые умения!» — поделилась руководитель истринского клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая.

Отметим, что Инну Ковальскую из Истры признали самым возрастным участником фестиваля. Ее удостоили не только диплома, но и специального подарка от организаторов.