Пенсионеры из Истры приняли участие в проекте «Зарядка с чемпионом»

Мастер боевых искусств, каскадер и автор методики «Комплексная Физическая Культура» Владимир Плетнева провел для участников клуба «Активное долголетие» из Истры спортивную тренировку. Она прошла в Академии хоккея имени Владимира Петрова в Красногорске

Владимир Плетнев проводит такие мероприятия по всему Подмосковью и предлагает не просто набор физических упражнений, он помогает людям пожилого возраста понять, что нужно верить в себя и собственные силы.

«Важно помнить, что регулярная утренняя зарядка — это не просто набор движений, а настоящая инвестиция в наше здоровье. Мы безмерно рады таким возможностям, как зарядка с автором методики физической культуры. Бодрость духа зашкаливает, несомненно!» — поделилась одна из участников проекта «Активное долголетие».

Владимир поделился с пенсионерами из Истры своими знаниями о технике выполнения различных упражнений, а также продемонстрировал множество уникальных комплексов, которые сам использует в своей утренней разминке.