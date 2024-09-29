Пенсионеры из Истры передадут бойцам СВО теплые вещи

Участницы клуба «Активное долголетие» из городского округа Истра продолжают помогать военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Сейчас они собирают теплые вещи. Их передадут бойцам на фронт и жителям приграничных территорий.

Гуманитарную помощь с теплыми вещами готовят на бойцов специальной военной операции и жителей приграничных районов пенсионеры клуба «Активное долголетие» из городского округа Истра. До недавнего времени активистки отправляли демисезонную одежду, но уже на подходе партия теплых, шерстяных вещей, связанных вручную.

Пенсионеры плетут и отправляют на фронт маскировочные сети. Недавно они изготовили их в цветах, имитирующих осенний ландшафт. Долголеты также отливают окопные свечи.

Отметим, машины с вещами, продовольствием, медикаментами, средствами личной гигиены регулярно отправляются из Истры на фронт. Там гуманитарный груз распределяют в соответствии с запросами бойцов.

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