Пенсионеры из Химок прошли более 150 километров скандинавской ходьбой в 2024 году

С начала года любители скандинавской ходьбы в Химках прошли более 150 км

Фото: Администрация Химки г.о.

Участники проекта «Активное долголетие» преодолели в этом году более 150 километров на занятиях по скандинавской ходьбе в Химках. Наставники и инструкторы регулярно встречаются с долголетами на свежем воздухе.

Летом на природе жители округа старшего поколения смогут не только ходить со специальными палками, но и заниматься йогой, дыхательной гимнастикой, танцами и физкультурой.

«Для пенсионеров Химок на базе клуба организованы различные досуговые мероприятия в парках. Например, в парке имени Величко долголеты приглашаются на занятия физической культурой каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте «Активного долголетия» в разделе «Активности»

Развлекательные и обучающие мероприятия для жителей старшего поколения в Химках проводят регулярно. Посетить их можно по предварительной записи, обратившись по телефону: +7 495 572-65-14.

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