Пенсионеры из Химок приняли участие в театральной лаборатории
Мероприятие для участников клуба «Активное долголетие» провели 3 апреля в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Встречу открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.
Участники лаборатории работали над актерским мастерством, сценической речью и выразительностью. Развивающие занятия помогли им раскрыть свои таланты, наладить новые социальные связи и стали профилактикой социального одиночества.
В городском округе Химки вопросам поддержки старшего поколения уделяют особое внимание. Власти понимают, как важно для людей серебряного возраста оставаться активными, чувствовать себя нужными и востребованными. В муниципалитете на регулярной основе проводят разные мероприятия. Клуб «Активное долголетие» продолжает реализовывать проекты для пенсионеров и планирует в дальнейшем проводить подобные встречи.