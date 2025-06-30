Пенсионеры из Чехова стали призерами гастрономического фестиваля

Конкурс «Щи из топора на полях Бородина» провели впервые в музее-заповеднике «Бородинское поле» в городском округе Можайск. Команда долголетов из Чехова заняла на состязаниях почетное второе место.

Участие в гастрофестивале приняли восемь команд из Чехова, Одинцова, Дмитрова, Лобни, Звенигорода, Голицына, Волоколамска и Бронниц. Задача соревнований — приготовление щей в казане на открытом огне. Также участникам необходимо было использовать свой секретный ингредиент: грибы, фасоль и даже ревень. Клуб «Активного долголетия» из Чехова выбрал черные грузди. Команда заняла второе призовое место и оказась в центре внимания за счет продуманных костюмов, оформления стола и речевок-зазывалок на наваристые щи из топора.

Гости отметили необычный вкус приготовленных на костре блюд. Также для посетителей не фестивале подготовили насыщенную программу с экскурсией по музею, игрой в «Городки», мастер-классом по бальным танцам, интерактивной площадкой с историческим обмундированием, уличными пазлами и красочной фотозоной.

Организаторы пообещали проводить мероприятие ежегодно.