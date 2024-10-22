Пенсионеры из Чехова прочитали стихи на поэтическом вечере

В городском округе Чехов провели мероприятие на тему творчества поэтов-шестидесятников «Ах, как хочется просто жить». Поэтический вечер провели во Дворце спорта «Олимпийский».

Члены клуба «Активное долголетие» в Чехове на поэтическом мероприятии прочитали стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Ахмадулиной и других.

«Я сегодня читаю Евгения Евтушенко памяти Высоцкого. Почему я выбрал это стихотворение? Оно мне очень близко. Потому что я очень ценил, любил Высоцкого за его гражданскую позицию активную, это все было созвучно мне, моему внутреннему миру», — поделился участник мероприятия Владимир Мудров.

В рамках проекта «Активное долголетие» работает Театральная студия «Энергичные люди». Пенсионеры занимаются там техникой речи, изучают основы актерского мастерства. Также участники периодически устраивают спектакли.

Отметим, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева клуб «Активное долголетие» в Чехове насчитывает почти тысячу человек. Они посещают спортивные занятия, айти-курсы, вместе путешествуют и ездят на экскурсии. Участниками сообщества могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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