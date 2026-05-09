Пенсионеры из Чехова отправились на лечение в Солнечногорск

В Чехове при содействии администрации округа организовали очередную поездку для участников программы «Активное долголетие» в Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске. Благодаря этому более ста человек из Чехова уже прошли лечение.

Координатор организации поездок Николай Пышечкин сообщил, что 250 человек изъявили желание в этом году поправить свое здоровье в госпитале. Он поблагодарил главу округа Михаила Собакина и Ольгу Щукину за предоставление автобуса для поездок.

Госпиталь в Солнечногорске — многопрофильный и многофункциональный. Здесь есть отделения хирургии, неврологии, ортопедии, гериатрии и другие. Это позволяет чеховским долголетам проходить комплексное обследование.

Заведующая вторым гериатрическим отделением госпиталя Лариса Крючкова пояснила, что пациенты проходят лабораторные и диагностические обследования, оперативное лечение, а также протезирование суставов.

Пребывание в госпитале длится две недели. За это время пожилые люди получают необходимую помощь и рекомендации узкопрофильных специалистов.

Участница программы Эльза Вахрушева рассказала, что все остались очень довольны поездкой. Оксана Вознюк добавила, что аппаратура и врачи в госпитале на высоком уровне, осмотр провели, назначили лечение и процедуры, питание отличное.

Такие поездки в Чехове организуют регулярно. График составлен на несколько месяцев вперед, чтобы все желающие смогли пройти диагностику и лечение.