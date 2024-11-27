Пенсионеры из Богородского округа стали призерами театрального конкурса

Участники клуба «Активное долголетие» из Ногинска заняли второе место на фестивале «Наши роли — только главные». Состязания прошли в пятый раз, участие в них приняли 10 коллективов из разных городов Московской области.
Мероприятие прошло в Доме культуры «Верея» Наро-Фоминского округа. Командам предстояло показать театральные постановки в разных жанрах. Судьи оценивали актерское мастерство, самоотдачу и харизматичность актеров. Жюри отметило, что определить победителя было нелегко, так как все постановки оставили яркое впечатление.
Участники выступали в нескольких номинациях: «Мюзикл», «Малая театральная постановка» и «Театральный дуэт». В последней второе место заняла театральная студия «Третий возраст» из Богородского городского округа.