Пенсионеры из Богородского округа стали призерами театрального конкурса

Фото: Пресс-служба администрации Богородского г.о.

Участники клуба «Активное долголетие» из Ногинска заняли второе место на фестивале «Наши роли — только главные». Состязания прошли в пятый раз, участие в них приняли 10 коллективов из разных городов Московской области.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Верея» Наро-Фоминского округа. Командам предстояло показать театральные постановки в разных жанрах. Судьи оценивали актерское мастерство, самоотдачу и харизматичность актеров. Жюри отметило, что определить победителя было нелегко, так как все постановки оставили яркое впечатление.

Участники выступали в нескольких номинациях: «Мюзикл», «Малая театральная постановка» и «Театральный дуэт». В последней второе место заняла театральная студия «Третий возраст» из Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется регулярно.

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