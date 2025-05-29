Пенсионеры из Богородского округа приняли участие в выездном пленэре

Участники изобразительной студии «Радуга» отделения активного долголетия города Ногинск получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Пленэр прошел в живописной усадьбе города Балашиха.

Экскурсия стала отправной точкой мероприятия, познакомив гостей с историей местности и архитектурными особенностями усадьбы. Вдохновившись прогулкой по красивым и живописным местам, долголеты принялись за работу под руководством своего педагога Натальи Воспенниковой.

Вооружившись карандашами, кистями и красками, художники погрузились в атмосферу творческого вдохновения. Руководство опытного педагога помогло каждому участнику воплотить свое видение красоты в ярких живописных работах.

Это был первый выездной пленэр. Участникам так понравился этот формат работы, что они выразили пожелание повторить опыт.