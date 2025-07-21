Пенсионеры из Богородского округа приняли участие в выездном пленэре

Выездное занятие по живописи участники изостудии «Радуга» отделения активного долголетия города Ногинск. В этот раз решили провести на Источнике преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ».

Надо сказать, что это уже не первое практическое занятие в таком формате. Ранее участники выезжали на пленэр в живописную усадьбу Горенки в городском округе Балашиха. Также был опыт организации пленэра прямо на территории своего досугового центра.

Выбранная локация заслуженно считается одним из самых красивейших мест в Московской области. Деревянные церквушки, купели, струящаяся вода из деревянных желобов — это так вдохновляет на творчество.

Вооружившись карандашами, кистями и красками, художники погрузились в атмосферу творческого вдохновения. Руководство опытного педагога помогло каждому участнику воплотить свое видение красоты в ярких живописных работах.

Участники занятия получили заряд жизненной энергии, уехали одухотворенные и счастливые. Впереди ещё немало интересных мест, которые наши творческие долголеты планируют посетить.