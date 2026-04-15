Пенсионеры из Богородского округа посетили выставку кино и автомобилей

14 апреля участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа совершили путешествие в прошлое. Долголеты отправились на экскурсию в Москву и побывали на уникальной автокиновыставке Вадима Задорожного.

Посетители выставки увидели легендарные автомобили — тех самых героев из картин «Берегись автомобиля», «Москва слезам не верит», «Приключения Шурика» и десятков других любимых фильмов.

Но экскурсионная программа была гораздо шире. «Долголеты» интерактивно зажгли олимпийский огонь, почувствовав себя частью истории 1980 года. Узнали тайны съемок: как машины «летали», «превращались» и выполняли трюки круче каскадеров. Сделали на память сотню фото на фоне раритетов. И самое главное — полностью погрузились в советскую эпоху. Атмосфера, афиши, музыка, дух времени — все это окружало гостей.

«Экскурсия не просто показала нам автомобили — она оживила нашу память, подарила радость узнавания и улыбки», — поделились участники поездки.