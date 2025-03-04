Пенсионеры из Богородского округа посетили киностудию «Мосфильм»

Участники программы «Активное долголетие» из Богородского округа посетили киноконцерн «Мосфильм», одну из главных киностудий России. Экскурсия состоялась в рамках культурных мероприятий для пожилых людей и предоставила уникальную возможность окунуться в мир кино.

Во время визита гости узнали об истории студии, которая производит более ста фильмов в год. Экскурсовод, обладающий большим опытом, рассказал о процессе создания кино и показал участникам залы, где снимались знаменитые ленты. Долголеты прогулялись по улицам, созданным для фильмов о Петербурге и Москве, а также увидели коллекцию ретро-автомобилей, включая знаменитый «Москвич» из фильма «Москва слезам не верит» и мотоколяску Бывалого из «Операции „Ы“».

Кроме того, участники экскурсии смогли увидеть элементы декораций и уникальные изделия из гримерного и макетного цехов. Посещение «Мосфильма» стало не только увлекательным, но и познавательным опытом, позволяющим погрузиться в атмосферу отечественного кинематографа и прикоснуться к его богатому наследию. Впечатления от этой поездки останутся в памяти надолго, вдохновляя на новые встречи с искусством.