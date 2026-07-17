Пенсионеры из Богородского округа посетили Ивантеевский краеведческий музей

16 июля участники проекта «Активное долголетие» из села Мамонтово Богородского округа отправились в настоящее путешествие сквозь время. День был наполнен открытиями и теплыми эмоциями: сначала пенсионеры посетили Ивантеевский краеведческий музей, где буквально оживают страницы прошлого, а затем — усадьбу Федора Тютчева в Муранове.

Как отметили экскурсанты, в тихих аллеях и уютных залах до сих пор витает дух поэзии и ощущается очарование ушедшей эпохи, словно дворянские традиции и литературное наследие бережно хранят это место.

Такие поездки — важная часть программы «Активное долголетие». В этом году уже более 300 жителей Богородского округа и соседних сельских поселений смогли исполнить свою мечту: увидеть знаковые места ближайшего Подмосковья, узнать что‑то новое и по-настоящему прикоснуться к культурному наследию страны. Для многих эти экскурсии — не просто прогулки, а возможность почувствовать связь поколений, заново открыть для себя красоту родной земли и провести время в хорошей компании.