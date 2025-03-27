Пенсионеры из Богородского округа побывали на фабрике чая и кофе во Фрязине

Специалисты предприятия показали чай в трех самых востребованных форматах: весовой, в саше и в пирамидках. В кофейном цеху рассказали, как проходит обжарка и фасовка зерен. Отсюда готовая продукция отправляется во все регионы России и страны мира. Для долголетов это был поистине день открытий и познаний. Гости смогли узнать некоторые секреты и этапы производства чая. Здесь, под крышей одного комплекса, производят чаи известных марок, которые стоят на полках в каждом продуктовом магазине. Посетители познакомились с историей появления чая в России и историей создания компании.