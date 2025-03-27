Пенсионеры из Богородского округа побывали на фабрике чая и кофе во Фрязине

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа посетили предприятие «Майкомплекс». Фабрика в городе Фрязино специализируется на  производстве чая и кофе.

Специалисты предприятия показали чай в трех самых востребованных форматах: весовой, в саше и в пирамидках. В кофейном цеху рассказали, как проходит обжарка и фасовка зерен. Отсюда готовая продукция отправляется во все регионы России и страны мира. Для долголетов это был поистине день открытий и познаний. Гости смогли узнать некоторые секреты и этапы производства чая. Здесь, под крышей одного комплекса, производят чаи известных марок, которые стоят на полках в каждом продуктовом магазине. Посетители  познакомились с историей появления чая в России и историей создания компании.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
1/2
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
2/2

Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» приглашает участников на экскурсии, мастер-классы, занятия на свежем воздухе и многое другое. Только за первые три месяца  2025 года в Богородском округе было уже организовано одиннадцать экскурсий для 200 человек.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте