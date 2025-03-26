Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Ликино-Дулево

Участники проекта «Активное долголетие» из Ногинска отправились в путешествие. Они побывали на экскурсии в подмосковном городе Ликино-Дулево.

В Ликино-Дулевском краеведческом музее гости из Богородского округа посетили семь залов, в которых представлены экспонаты, раскрывающие историю города с 1209 года. Участники экскурсии увидели предметы быта XIX века. Им также рассказали о знаменитых предприятиях, их основателях и о жизни рабочих.

Гости из Богородского округа познакомились с историей дулевского фарфора и посетили творческую мастерскую. На мастер-классе «Дулевская агашка» они побывали в роли художников и научились рисовать на фарфоре знаменитый розан — «Агашку».

Отметим, что в 2024 году в Богородском округе для пенсионеров организовали 55 экскурсионных поездок, в которых приняли участие более тысячи человек. В этом году провели уже 11 экскурсий для 200 человек.