Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Электростали

Первую в новом году поездку совершили участники проекта «Активное долголетие». Путешествие состоялось в соседний муниципалитет Электросталь, с историей и культурой которого познакомились экскурсанты.
Долголеты побывали в историко-художественном музее, где узнали обо всех этапах развития и становления города. В выставочном зале имени Олега. Коняшина гости осмотрели гравюры и офорты этого замечательного художника-графика.
Экскурсантов удивил и поразил своей красотой Храм Вознесения Господня, построенный в византийском стиле. Он считается одним из самых высоких в Подмосковье.
В музее машиностроительного завода участники «Активного долголетия» узнали о том, как создается «ядерный щит» России. А прогулка по центральной части Электростали с застройкой в стиле «сталинского ампира» оставила у всех участников поездки очень хорошее и приятное впечатление о соседнем городе.
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