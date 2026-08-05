Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Дмитрове

Участники проекта «Активное долголетие» Богородского округа 5 августа отправились в путешествие по Дмитрову. Они познакомились с историей города, посетили древние храмы, музейные экспозиции и узнали о местных гастрономических традициях.

Дмитров — город, где история ощущается в каждом уголке: в старинных улицах, древних храмах и традициях, которые сохраняются на протяжении веков. Именно сюда отправились участники проекта «Активное долголетие» Богородского округа.

Маршрут получился насыщенным, но комфортным — без спешки, чтобы каждый мог погрузиться в атмосферу старинного города.

Первой остановкой стал Музей-заповедник «Дмитровский кремль». Во время уличной экскурсии участники рассмотрели земляные валы и сохранившиеся фрагменты древних укреплений, узнали об истории города и смогли представить, как выглядел Дмитров много веков назад.

Особое впечатление произвел Успенский кафедральный собор. Его строгая архитектура, светлое внутреннее пространство и золотой иконостас создали атмосферу спокойствия и величия. Многие участники поставили свечи и ненадолго задержались в храме.

После знакомства с историей путешественников ждала гастрономическая часть маршрута — посещение кафе «Коврижечная». За чашкой чая с медовыми коврижками участники делились впечатлениями, вспоминали интересные моменты поездки и общались друг с другом.

Дмитровские коврижки оказались не просто угощением, а частью городской культуры и своеобразным символом местных традиций.

Завершилось путешествие в Доме-музее П. А. Кропоткина. В уютной усадьбе участники познакомились с экспозицией, включающей книги, фотографии и личные вещи ученого и философа. Экскурсия помогла по-новому взглянуть на судьбу человека, чья жизнь была связана с Дмитровом.

Для одних имя Кропоткина стало новым открытием, для других — поводом вспомнить школьные уроки истории. Но всех объединило одно ощущение: в Дмитрове прошлое становится понятным и близким.

По дороге домой участники делились впечатлениями и признавались, что хотят вернуться в этот город снова.