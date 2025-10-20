Пенсионеры из Богородского округа победили в зональном турнире по волейболу

Турнир по волейболу среди участников проекта «Активное долголетие» прошел на базе стадиона «Старт». Пять команд из городских округов Богородский, Реутов, Воскресенск, Орехово-Зуево и Электрогорск сражались за победу и выход в финал.

Никто из участников не собирался сдаваться, поэтому игра получилась жесткой и напряженной. Интрига — кто же станет победителем — держалась до последнего.

Несмотря на сильные позиции и мощные атаки команд из Реутово и Орехово-Зуево, команда Богородского округа заняла первое место. 31 октября победители поедут представлять округ в финале, который состоится в городе Серпухов.

Сильную поддержку оказали игрокам и болельщики из Богородского округа.

Как признались победители, к этой решающей встрече они готовились серьезно, тренировались каждую неделю и отрабатывали приемы. Команда принимает участие в этих соревнованиях четвертый год. Это уже не первое золото на счету игроков.