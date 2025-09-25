Пенсионеры из Балашихи заняли третье место в областной игре КВН

Областная игра КВН «Улыбнись, снимаем кино!», в которой приняли участие пять команд из разных городов Подмосковья, прошла 24 сентября. Коллектив «Вперед в прошлое» из микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха достойно представил свой район, заняв третье место.

Темой встречи стало советское кино. Игра состояла из трех этапов, каждый из которых позволил раскрыть разные таланты команд.

Первый этап — «Совершенно серьезно!» — был посвящен визиткам-приветствиям, где команды представили себя в оригинальном формате. Во втором этапе «Не может быть!» участники продемонстрировали свои способности в переозвучке известных кинематографических сцен, проявив остроумие и артистизм. Финальный этап «Дубль первый. Камера. Мотор!» стал музыкальным аккордом мероприятия, где команды подготовили музыкальные открытки, показывая свои вокальные и творческие умения.

Проект «Активное долголетие» не случайно организует подобные мероприятия. Они дают людям старшего возраста возможность не только весело проводить время, но и находить новых друзей, раскрывать творческие и интеллектуальные способности, а также поддерживать активный образ жизни.

Все желающие, входящие в состав проекта «Активное долголетие», могут присоединиться к разнообразным творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам, которые регулярно проводят для участников.

Для записи и получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.