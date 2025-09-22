Пенсионеры из Балашихи стали призерами областного турнира по мини-футболу

Команда футболистов отделения «Активное долголетие» № 1 из Балашихи успешно выступила на областном турнире по мини-футболу, который состоялся в Кузьминском лесопарке. Спортивное мероприятие было организовано для активных пенсионеров Московской области и собрало участников из разных городов региона.

Балашихинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа, завоевав почетное второе место в соревнованиях. Помимо футбольных матчей, гости и участники турнира смогли посетить разнообразные творческие мастер-классы, принять участие в дыхательных практиках и занятиях по скандинавской ходьбе, а также насладиться концертом творческих коллективов. Для любителей интеллектуальных игр были организованы турниры по шахматам и шашкам.

Программа «Активное долголетие», реализуемая в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», продолжает доказывать, что активная и насыщенная жизнь доступна в любом возрасте. Участники проекта регулярно принимают участие в спортивных, культурных и образовательных мероприятиях, поддерживая здоровье и расширяя круг общения.

Присоединиться к занятиям, экскурсиям и творческим программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие». Для записи и получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8 (495) 523-81-55 и 8 (495) 522-44-37.