Пенсионеры Химок написали письма бойцам СВО ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:13 Пенсионеры Химок написали письма бойцам СВО ко Дню Победы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Участники клуба «Активное долголетие» из Химок в преддверии 9 Мая написали письма для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. Также на передовую отправили посылки с одеждой, продуктами и лекарствами.

Гуманитарный груз с необходимыми вещами и письмами передадут через волонтеров, которые в скором времени отправятся в зону спецоперации.

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«Члены клуба „Активное долголетие“ принесли необходимые вещи для наших защитников. Написанные от руки письма морально поддержат бойцов на передовой. Спасибо всем и каждому, кто смог принять участие», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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