Пенсионеры «Активного долголетия» в Дмитрове научились танцевать зумбу

Тренировки проходили в зале и на свежем воздухе. Инструктор сначала провела разминку, а затем подобрала движения в зависимости от физических возможностей участников.

«В Дмитровском округе проект губернатора „Активное долголетие“ очень востребован среди жителей старшего возраста. Мы постоянно стараемся расширять круг их активностей. Ведь очень важно, чтобы наши жители старшего поколения не теряли интерес к жизни, всегда оставались бодрыми, энергичными и жизнерадостными. Желаю им всем доброго здоровья!» —прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Летом участники проекта «Активное долголетие» занимаются активным отдыхом: катаются на велосипедах, на лошадях, играют в большой и настольный теннис, в гольф, занимаются йогой и поднимаются в небо на воздушных шарах. Среди долголетов также популярны шахматы, рисование и занятия с психологом.

Помимо этого, они посещают культурные и исторические места. Например, Николо-Пешношский мужской монастырь — один из древнейших монастырей Подмосковья.

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