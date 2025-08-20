Пенсионеров в Красногорске научили пользоваться электросамокатами

Для пенсионеров в Красногорске провели мастер-класс по катанию на электросамокатах. Сотрудники сервиса «МТС ЮрЕнт» научили участников «Активного долголетия» начинать движение, тормозить и пользоваться беспроводной зарядкой для средств индивидуальной мобильности.
Пенсионеры не только узнали о технических особенностях электросамоката. Они также покатались и изучили основные правила дорожного движения.
«Я активный участник нашего подмосковного „Активного долголетия“. Люблю участвовать во всех спортивных мероприятиях, занимаюсь фитнесом. Я водитель, люблю скорость и движение. Мы ценим, что нам предоставляют такую возможность», — сказала Елена Смольникова.
Пробные занятия помогут всем участкам дорожного движения быть в безопасности, считают организаторы.
